Sull'edizione odierna de Il Secolo XIX viene dato spazio anche al nuovo acquisto della Sampdoria, Fabio Depaoli che, come si legge nel titolo, "non sta nella pelle": "Volevo venire già a gennaio" fa sapere l'ex ChievoVerona, arrivato in blucerchiato per 4 milioni. Per il terzino ventiduenne è stato sottoscritto un contratto quinquennale con la squadra doriana.

Genoa: Barreca, oggi si chiude - Genoa scatenato sul mercato. I grifoni nelle scorse ore hanno chiuso per Cristian Zapata e hanno ufficializzato Pawel Jaroszynski, ma non è finita qui. Nel mirino c'è Antonio Barreca, per il quale si potrebbe chiudere nelle prossime ore. Oggi il summit decisivo. In entrata servono anche un regista e un centravanti, mentre in uscita c'è movimento su Lapadula (Lecce su di lui) e Omeonga. Diversi affari in corso anche con l'Inter, dalla quale è stato confermato il prestito del portiere Radu.