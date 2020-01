© foto di stefano tedeschi

"Sampdoria, difesa da rifare. Ma in arrivo c'è solo Tonelli", titola così l'edizione odierna de Il Secolo XIX. I blucerchiati, dopo la brutta scoppola subita all'Olimpico contro la Lazio, pensano al mercato. Il tecnico Ranieri ha chiesto due difensori centrali destri, ma i soldi per la campagna acquisti scarseggiano. Sulla lista della spesa rimane Lorenzo Tonelli, mentre per il secondo, se non si avrà a disposizione un extra budget, si dovrà puntare su un giovane, che potrebbe essere Kaique Rocha, giovane promettente della Primavera.