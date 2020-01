© foto di Alessio Del Lungo

"Dribbling sempre più rari in casa Doria, smarrita la lezione di Mancini e Cassano". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al suo interno, a pagina 36, ai blucerchiati. I giocatori di Ranieri non saltano più l'avversario, anche per questo motivo - si legge - sono meno pericolosi quando attaccano: 77esimi in Europa per dribbling a partita.