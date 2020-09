Il Secolo XIX: "Sampdoria, è già allarme rosso. Il Benevento rimonta e vince 3-2"

"Sampdoria, è già allarme rosso. Il Benevento rimonta e vince 3-2". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. I blucerchiati hanno perso 3-2 in casa contro il Benevento dopo essere passati in vantaggio con Quagliarella e Colley ma si sono dovuti inchinare alla doppietta di Caldirola e al gol finale di Letizia.

Perin positivo - E' notizia di ieri della positività al Covid-19 di Mattia Perin. Il portiere del Genoa è già in isolamento e la sfida di Napoli è stata rinviata dalle 15 alle 18 di oggi. Questo il titolo: "Genoa, Perin positivo, tamponi ai giocatori. La gara di Napoli slitta".

Alle 12.30 lo Spezia - Il giorno del debutto è arrivato. Lo Spezia è pronto a giocare la sua prima storica partita in Serie A. Alle 12.30 a Cesena, la truppa di Italiano sfiderà il Sassuolo. Questo il titolo: "Spezia in paradiso, ma per l'esordio in A la festa è solo a metà".