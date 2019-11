© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola sulla Sampdoria: "Ferrari, ma non di lusso". Il difensore blucerchiato ha blindato la difesa facendo cose "normali". Il normalizzatore Claudio Ranieri si è affidato all'ex Sassuolo per puntellare la difesa e sta ottenendo ottimi risultati. In coppia con Colley la difesa della Sampdoria pare avere trovato una discreta solidità. A farne le spese è stato il colombiano Murillo, colpo estivo che finora ha deluso.