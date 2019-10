© foto di stefano tedeschi

Prima pagina de Il Secolo XIX su cui trova spazio anche la situazione in casa Sampdoria, non delle più rosee: "Ferrero è solo contro tutti", titola il quotidiano. Prima il campo, dove Eusebio Di Francesco ha trovato l'accordo per la rescissione del contratto e non è più l'allenatore blucerchiato, poi la società, dove la compagnia a cui faceva capo Gianluca Vialli si è ritirata dalla trattativa per l'acquisizione. Ora il presidente della Sampdoria si ritrova ad affrontare problemi su più fronti, rimasto da solo a combattere per la Sampdoria.