Il Secolo XIX, in edicola questa mattina, dedica al suo interno, a pagina 30, uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Ferrero-Di Francesco c'è l'intesa per separarsi. Ma Pioli chiede 24 ore". Oggi la risoluzione con Eusebio pagando al mister un'annualità: 1,8 milioni netti. L'ex viola è il preferito, lui ora mette in attesa: dà la precedenza ad altre società.