Il Secolo XIX: "Sampdoria, gli investimenti da difendere"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola sulla Sampdoria: "Audero, Colley, Vieira: gli investimenti da difendere". Sono tre gli uomini da potenziali plusvalenze in casa Sampdoria, e vanno salvaguardati per riempire il più possibile le casse. Ma Audero, Colley e Vieira vivono un momento complicato e mister Ranieri deve badare al sodo per mantenere la categoria in questo momento. E allora deve migliorare il rendimento di tutti, per rendere anche più semplice il lavoro estivo, quando la Samp dovrà per forza fare 20/25 milioni di plusvalenza.