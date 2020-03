Il Secolo XIX: "Sampdoria, gli stranieri pronti a tornare a casa"

"Gli stranieri pronti a tornare a casa", titola Il Secolo XIX sulla Sampdoria, con la rosa che sta ormai per ultimare i giorni di quarantena previsti dopo le tante positività. Chi era risultato positivo, che ora non ha nessun sintomo, oggi e poi domani verrà sottoposto al test per verificare la negatività e solo in quel caso l'allarme potrà cessare. A quel punto qualcuno, per esempio gli stranieri, potrebbero chiedere di andare a fare il resto della quarantena a casa propria visto che difficilmente l'inizio della ripresa degli allenamenti potrà essere a inizio aprile, come si sperava qualche giorno fa.