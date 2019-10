Il Secolo XIX: "Sampdoria, l'allenatore è un rebus affollato"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX apre la sua sezione sportiva con un titolo riguardante la ricerca dell'allenatore in casa Sampdoria: "Gattuso non risponde, Ferrero lo scarica. Il nuovo allenatore è un rebus affollato". Il presidente poi si sfoga: "Non voglio uno da convincere, voglio uno convinto". Ora alla lista si aggiungono anche Prandelli, Guidolin e Colantuono. Ma le varie voci della dirigenza sono lontane da trovare un obiettivo comune su cui puntare con forza.