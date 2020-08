Il Secolo XIX: "Sampdoria, Marchizza e Ferrer sognando un altro colpo all'Augello"

Il mercato della Samp è in stand-by. L'attesa delle cessioni blocca un po' anche le entrate. Linetty e Colley restano le chiavi di volta in uscita ma da Torino e Newcastle tante parole ma ancora non lettere con sopra cifre. Attesi anche i tre riscatti di Murillo dal Celta, Verre dal Verona e Caprari (non dal Parma ma ora più dal Genoa). Queste cinque potenziali uscite garantirebbero 40-45 milioni, un tesoretto in parte da reinvestire nelle entrate. Dietro serve un secondo portiere (a meno che qualcuno non chieda Audero, cosa per ora difficile), più vari terzini: nuovi rumors sugli spezzini Marchizza e Ferrer (risognando un colpo alla Augello?). Ed Il Secolo XIX titola: "Marchizza e Ferrer sognando un altro colpo all'Augello".