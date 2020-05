Il Secolo XIX: "Sampdoria, Osti e Pecini per un altro anno"

"Sampdoria, Osti e Pecini per un altro anno", è il titolo de Il Secolo XIX, che riporta le intenzioni del presidente Ferrero di legare i due dirigenti a Claudio Ranieri. Un rinnovo di un altro anno legandoli alla fine del contratto di Ranieri, che ha firmato fino al giugno 2021. L'idea di Ferrero per i suoi dirigenti in scadenza il mese prossimo - il ds Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini - è quella di proporre un prolungamento di un anno e poi rimandare i discorsi sul futuro alla prossima stagione. Un anno, tecnicamente, sarebbe un mini rinnovo (in genere si fanno di 2 o 3) ma non è da leggere come un segnale di sfiducia da parte del Viperetta; piuttosto, è l'idea di Ferrero, come un segnale di temporeggiamento in attesa di capire che fine farà il calcio, visto lo scenario incerto per il Covid 19.