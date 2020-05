Il Secolo XIX: "Sampdoria, per Colley ripresa difficile durante il Ramadan"

vedi letture

La Sampdoria dovrà porre l'attenzione anche sul caso di Omar Colley, difensore blucerchiato, che sta osservando il Ramadan. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Sampdoria,per Colley ripresa difficile durante il Ramadan". Colley in questi giorni sta rispettando alla lettera i precetti del Ramadan, digiuno totale incluso dalle prime luci dell'alba fino al tramonto. E non si è concesso eccezioni nemmeno durante le due sedute di lavoro che ha svolto in questa settimana al Mugnaini, tra l'altro scegliendo sempre l'ultima fascia oraria, quella più calda. In un paio di occasioni gli è stato consigliato di bere e lui ha risposto di no. Lo staff di Ranieri dovrà quindi anche considerare questo aspetto, legato al fisico, nel delicato momento della ripresa di gruppo.