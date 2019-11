Il Secolo XIX: "Sampdoria, Rigoni rischia grosso"

© foto di stefano tedeschi

Emiliano Rigoni non convince la Sampdoria, ed il suo contratto prevede il riscatto obbligatorio una volta raggiunte le venti presenze. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Rigoni rischia grosso. Nuovo caso Tonelli?". Nella scorsa stagione il difensore non fu utilizzato per evitare il riscatto, e così potrebbe accadere anche all'esterno argentino. Ora è a quota 7, ma non convince ed al momento fatica a trovare spazio nell'undici di mister Ranieri.