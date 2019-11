© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola nella sua sezione sportiva: "Una chance per Regini, veterano silenzioso applaudito da Sir Claudio". L'infortunio di Berezinsky rimescola per almeno un mese e mezzo le carte nel reparto arretrato della Sampdoria, e a beneficiarne potrebbe essere Vasco Regini: l'allenatore romano non perde occasione per elogiarlo, e a breve potrebbe gettarlo nella mischia, magari dirottando Ferrari sulla destra.