Il Secolo XIX: "Scamacca ritrova la Roma dopo la fuga al PSV inseguendo Van Nistelrooy"

"Campione a 15 anni con maestro Muzzi, poi la fuga al PSV per Van Nistelrooy": nell'edizione odierna, Il Secolo XIX racconta così Gianluca Scamacca, che sta vivendo un ottimo momento di forma con il Genoa. Domenica il centravanti di Borgata Fidene ritrova la Roma, il club in cui è cresciuto. Ricostruendo la storia del nove rossoblù, il quotidiano racconta il trasferimento in Olanda nel 2015: a Roma non tutti la prendono bene, ma "a pesare nella decisione di Scamacca c'è anche la possibilità di essere seguito da un campione come Van Nistelrooy, in quegli anni allenatore degli attaccanti nelle giovanili del PSV". Allo stesso tempo, però, Gianluca non dimentica gli anni alla Roma e il suo maestro in giallorosso, Muzzi, l'anno scorso al Genoa nello staff di Andreazzoli.