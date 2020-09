Il Secolo XIX: "Scambio Stepinski-Favilli, il Genoa per adesso frena"

vedi letture

"Scambio Stepinski-Favilli, il Genoa per adesso frena". Questo il titolo che è possibile trovare sulla pagine de Il Secolo XIX in rifiermento al mercato rossoblù: "Ipotesi valutata con il Verona, ma dirigenti e Maran preferiscono prendere tempo. Ultimatum a Badelj: deve dire sì in modo convinto entro questa settimana. Zajc è arrivato, Karsdorp è ormai vicinissimo. Il mercato rossoblù è in costante fibrillazione: è nata l'idea di uno scambio di prestiti con il Verona, Favilli da Juric e Stepinski da Maran. Ipotesi che, almeno per il momento, è stata messa in un angolo".