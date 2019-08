Il Secolo XIX, Schone: "Accoglienza fantastica"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX di questa mattina al suo interno, a pagina 34, riporta le parole di Lasse Schone, nuovo centrocampista del Genoa che non esita nel ringraziare tutti: "Accoglienza fantastica". Follia in aeroporto: atmosfera che al Grifone non si viveva dai tempi di Milito. "Non immaginavo una cosa del genere". Oggi le visite, poi subito in ritiro.