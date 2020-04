Il Secolo XIX: "Scoppia la bolla pure per Schick. E Ferrero sorride"

Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Scoppia la bolla pure per Schick. E Ferrero sorride". La Sampdoria aveva venduto Patrick Schick alla Roma per una cifra di poco superiore ai 40 milioni: la seconda metà di quei 40 milioni, cioè 20, erano legati alla futura rivendita di Schick da parte dei giallorossi. Il contratto prevedeva che alla Samp sarebbe andato il 50% del prezzo della cessione, con un minimo garantito di 20, se avvenuta entro il 1° febbraio di quest'anno, con un minimo garantito di 20 anche nel caso la punta fosse comunque ancora di proprietà della Roma. Ora il riscatto da parte del Lipsia è più complicato, e la Roma potrebbe lasciarlo partire anche per soli 20 milioni, l'esatta cifra che spetterà alla Sampdoria.