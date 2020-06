Il Secolo XIX: "Sei blucerchiati fra i 100 tecnici che hanno fatto la storia del calcio"

"Sei blucerchiati fra i 100 tecnici che hanno fatto la storia del calcio", titola l'edizione odierna de Il Secolo XIX. La Sampdoria fa parte anche della storia tecnico-tattica del calcio. Lo conferma, implicitamente, il famoso magazine inglese "Four Four Two" che ha dedicato un numero alla classifica dei 100 più grandi allenatori di sempre, primo posto per Alex Ferguson. Sono quattro, non pochi, quelli passati per la panchina blucerchiata: Claudio Ranieri, Fulvio Bernardini, Cesar Luis Menotti e Sven Goran Eriksson. E due quelli riconducibili, senza nessun dubbio, alla Samp: Roberto Mancini e Marcello Lippi.