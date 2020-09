Il Secolo XIX: "Serie A, avvio tosto per la Samp. Genoa e Spezia, più equilibrio"

"Serie A, avvio tosto per la Samp. Genoa e Spezia, più equilibrio". Questo il titolo a pagina 34 che Il Secolo XIX dedica al calendario delle tre squadre liguri presenti in Serie A: "Crotone al Ferraris per il Genoa, Juve e Udinese in trasferta per Samp e Spezia. Il sorteggio del calendario della Serie A 2020/21 alla prima giornata fa sorridere solo i rossoblù. Era dal 2016 che il Genoa non aveva un debutto al Ferraris, vinto 3-1 col Cagliari. Successo da provare a ripetere contro gli Squali allenati dall'ex rossoblù Stroppa".