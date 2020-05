Il Secolo XIX: "Serie A, in ordine sparso anche gli allenamenti. L'Emilia si porta avanti"

vedi letture

"Serie A, in ordine sparso anche gli allenamenti. L'Emilia si porta avanti". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. L'Emilia Romagna, insieme a Lazio, Campania e Sardegna ha infatto concesso da domani la possibilità alle squadre di calcio di aprire i centri sportivi per allenamenti individuali. Nelle altre regioni, per il momento, permane lo stop anche se in giornata potrebbero esserci delle novità.