Il Secolo XIX: "SPAL e Brescia indietro. Otto squadre in lizza per il terzultimo posto"

vedi letture

Il Secolo XIX oggi in edicola analizza la lotta per non retrocedere che vede coinvolte le due genovesi: "SPAL e Brescia indietro. Otto squadre in lizza per il terzultimo posto". Otto squadre in 14 punti. Dai 30 punti della Fiorentina ai 16 del Brescia fanalino di coda, ci sono appunto otto squadre che nei prossimi due mesi si giocano la permanenza in Serie A. SPAL e Brescia sono chiaramente le due squadre che rischiano di più, poi Lecce con le due genovesi, ed anche Udinese e Torino: tutte squadre che dovranno lottare in un'estate bollente.