Il Secolo XIX: "Spezia, con Meluso puzzle costoso"

Sono giorni delicati in casa Spezia, con la questione direttore sportivo che continua a tenere banco, e così Il Secolo XIX titola: "Con Meluso puzzle costoso". Un problema di incastri, in un puzzle che per lo Spezia diventa costoso. E per ora nessuna comunicazione ufficiale del club, che spera di risolvere tutto entro martedì, con la squadra che si ritrova lunedì prossimo in sede. Meluso, esonerato di fatto, chiede una buonuscita che Corvino, forte del fatto che il collega ha già un triennale pronto allo Spezia, non vuol pagare. Poi c'è l'affaire Angelozzi, che è rimasto in città al suo posto senza comunicazione dell'interruzione del rapporto. Tra Angelozzi (circa 700 mila euro lordi, dopo aumento legato alla storica e unica promozione in A degli aquilotti) e Meluso (pressoché altrettanti) ballano poco meno di 1,5 milioni, un costo altissimo, solo per una poltrona.