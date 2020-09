Il Secolo XIX: "Spezia, debutto amaro: il Sassuolo vince 4-1. Galabinov storico gol"

"Spezia, debutto amaro: il Sassuolo vince 4-1. Galabinov storico gol". Titola così, in prima pagina, Il Secolo XIX sulla sconfitta dello Spezia in casa col Sassuolo. Una sconfitta non può cancellare la storia - scrive il quotidiano - e domenica 27 settembre 2020 resterà per sempre scolpita in quella dello Spezia calcio, da ieri società e squadra di Serie A. Come la sua tifoseria, costretta a vivere da lontano un miracolo atteso da 114 anni. Il saluto finale e gli applausi dei ragazzi di Italiano erano rivolti a loro, ma idealmente alla città della Spezia intera e alla sua gente".