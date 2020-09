Il Secolo XIX: "Spezia, Hendrix è più vicino. Yaya Touré si propone in prova"

vedi letture

"Spezia, Hendrix è più vicino. Yaya Touré si propone in prova", si apre così la sezione relativa al mercato dello Spezia su Il Secolo XIX. Si accorcia la distanza tra Psv e Spezia per Hendrix: dopo una prima richiesta di 2,5 milioni, si può chiudere intorno ai 1,4 con pagamento biennale. Il centrocampista olandese insiste nel voler seguire l'amico Zoet nel campionato italiano; il Psv a gennaio può già perderlo, non è intenzionato a rinnovare il contratto a scadenza. Spunta anche Antonio Colak, punta centrale di 26 anni del Rijeka. Ieri l'ex Barcellona e City Yaya Touré si è offerto di rimanere per un periodo in prova allo Spezia prima di essere ingaggiato, per verificare la sua condizione fisica. La conferma è degli agenti italiani che hanno il mandato, che chiedono a Meluso un incontro.