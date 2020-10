Il Secolo XIX: "Spezia, il difensore Marchizza positivo in Under 21"

"Spezia, il difensore Marchizza positivo in Under 21", si legge su Il Secolo XIX oggi in edicola. Non c'è pace per l'Under 21 di Paolo Nicolato: con i tre nuovi casi emersi ieri i positivi salgono a quota 8, 7 calciatori e un membro dello staff. Una situazione d'emergenza che, oltre a richiamare l'attenzione sulla salute dei contagiati, sta complicando la corsa all'Europeo di categoria. Dopo Alessandro Bastoni, Marco Carnesecchi, Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari, i tre nuovi positivi sono Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia, Alessandro Russo, portiere dell'Entella (ed ex Genoa) e Raoul Bellanova, difensore del Pescara.