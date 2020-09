Il Secolo XIX: "Spezia, in difesa c'è Chabot"

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato dello Spezia, titolando: "Spezia, in difesa c'è Chabot". Julian Chabot, tedesco nazionale under 21 ora alla Samp, sarà il nome nuovo per la difesa: arriva allo Spezia in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e con contro-riscatto Samp. Djidji resta invece al Torino, la Spal e l'ex Marino dicono no per Francesco Vicari. Così si arriva al tedesco.