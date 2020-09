Il Secolo XIX: "Spezia, la difesa è balcanica"

"Spezia, la difesa è balcanica", titola stamane Il Secolo XIX. Ardian Ismajli dall'Hajduk è l'ultimo arrivo. E ora si intravede più nitidamente, in lontananza, il nuovo Spezia che Vincenzo Italiano avrà tra le mani. Dopo Jacopo Sala, contratto depositato lunedì prossimo, con l'operazione Murgia-Strefezza quasi chiusa e con Deiola vicino al ritorno in maglia bianca, il club di Volpi ha sondato il mercato estero. Da alcuni giorni un agente con mandato del club di via Melara era in Croazia, dove prima ha verificato una possibilità ad Osijek, ma poi a Spalato ha chiuso un'operazione che poteva esser anche a più ampio raggio. Dopo aver chiesto informazioni sul difensore Mario Vuskovic, nazionale under, lo Spezia è andato su Ardian Ismajli, centrale difensivo dell'Hajduk, 24 anni il prossimo 30 settembre.