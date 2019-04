© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie nelle ultime cinque gare e lo Spezia è tornato a correre per la qualificazione ai playoff di Serie B. In prospettiva delle ultime giornate, poi, la formazione di Pasquale Marino potrà contare su un tandem di attaccanti finora poco utilizzato. "Okereke-Galabinov, la prima volta. E la coppia non scoppia più" titola in merito Il Secolo XIX. "I due attaccanti aquilotti - si legge - non avevano mai segnato insieme nella stessa partita".