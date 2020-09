Il Secolo XIX: "Spezia, Saponara dà l'assenso. Due mancini dal Sassuolo"

"Spezia, Saponara dà l'assenso. Due mancini dal Sassuolo", si legge su Il Secolo XIX a proposito del mercato dello Spezia. Chiusa felicemente la trattativa con Zoet, primo portiere olandese della storia dello Spezia, oggi può essere la giornata buona per centrare altri obiettivi: Saponara, Marchizza e Dell'Orco. Un vertice pomeridiano (allenatore, presidente, dg), prima della seduta delle 16 a Follo, deciderà le direttive di mercato. Saponara ieri sera avrebbe avuto un colloquio con mister Italiano dando il suo assenso al trasferimento, una volta trovate le condizioni con la Fiorentina. Si cerca di stringere per altre trattative, come quella con il Sassuolo, per un doppio arrivo: Marchizza e Dell'Orco.