Il Secolo XIX: "Spezia sogna l'impresa. L'omino in tuta pronto per il Bologna"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente al suo interno: "Spezia sogna l'impresa. L'omino in tuta pronto per il Bologna". I liguri cercheranno di regalarsi l'Olimpico in versione giallorossa per gli ottavi di finale di Coppa talia battendo il Bologna. I bianconeri sono da tenere in considerazione, sono in fiducia ed oggi si schiererà probabilmente con chi ha giocato poco che avrà voglia di dimostrare ad Italiano che si sbaglia nelle scelte. E con la maglia del Verona, da calciatore, l'omino in tuta ha battuto per ben 3 volte Mihajlovic.