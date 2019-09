Il Secolo XIX: "Stessa testa, energie nuove. Il Genoa riparte"

© foto di stefano tedeschi

La sconfitta arrivata all'ultimo minuto contro l'Atalanta non cambia i piani in casa Genoa, con mister Andreazzoli che predica calma e proverà a stilare una formazione con diverse forze fresche, per affrontare il tour de force con tre gare in 10 giorni. L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Stessa testa, energie nuove. Il Genoa riparte da Cagliari". Andrà infatti in scena stasera l'anticipo della quarta giornata di campionato che vedrà di fronte le due formazioni rossoblu. Potrebbero essere addirittura cinque le pedine cambiate dal tecnico del Genoa.