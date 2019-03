© foto di IceOnFire PC

La rivincita di Stefano Sturaro parte da un gol, inatteso e benedetto, proprio contro la squadra con cui ha vinto quasi tutto, diventando anche un giocatore di respiro internazionale e vestendo per la prima volta la maglia azzurra. Al Secolo XIX il centrocampista definisce "un nuovo inizio" ciò che gli sta avvenendo in rossoblù, la cui maglia aveva già vestito ad inizio carriera, prima del grande salto verso i campioni d'Italia: un "figlio del Grifone" in gol proprio contro la Juve.