Il Secolo XIX su Andreazzoli: "Genoa, le rinascite dopo le retrocessioni"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Secolo XIX dedica spazio oggi ad un approfondimento sui tecnici retrocessi che sono poi tornati su una panchina di Serie A, come Aurelio Andreazzoli, nuovo tecnico del Genoa, titolando: "De Zerbi & co: le rinascite dopo retrocessioni amare". A dare fiducia sono le esperienze precedenti dei tecnici appena retrocessi: si guardi a Donadoni a Parma, passato poi a Bologna, o a Delneri, retrocesso a Verona e autore di un ottimo campionato a Udine. Nel frattempo in settimana arriverà la risoluzione con Cesare Prandelli.