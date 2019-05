Il Secolo XIX su Fiorentina-Genoa: "È la sfida delle nobili cadute"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 40, al Genoa e al prossimo scontro con la Fiorentina. Questo il titolo: "Squadre e tecnici in crisi, presidenti contestati. È la sfida delle nobili cadute". Le due squadre non sanno più vincere: dilapidati 12 e 18 punti sull'Empoli. Tra cambi di allenatori e mercato sbagliato, rossoblù e viola sono precipitati.