Il Secolo XIX su Genoa e Samp: "Dentro o fuori"

© foto di WilMan

"Dentro o fuori". È il titolo, a caratteri cubitali, che Il Secolo XIX utilizza nell'apertura della pagina sportiva per definire il momento di Genoa e Sampdoria, attese dalle sfide rispettivamente con Milan ed Hellas Verona. Sui rossoblù si legge: "Andreazzoli: 'Io in bilico? Un progetto non si giudica in sei gare. Infiammiamo Marassi'. Giampaolo: 'Milan tutto con me. Piatek gioca'". E sui blucherchiati: "Di Francesco: 'Meglio non chiamarla partita della vita. Io in discussione, ma tutto si può sbloccare'. A Verona difesa a 3 e mediana a 5".