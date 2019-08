© foto di Giulio Falciai

"Il decano contro l'esordiente, l'idea è la stessa: bel calcio". Questo il titolo a pagina 36 de Il Secolo XIX sul Genoa e sul suo tecnico Aurelio Andreazzoli: "L'allenatore rossoblù è il più anziano dei tecnici di A e inizia l'avventura del Grifone sfidando la sua Roma. Fonseca unico al debutto".

Mercato Genoa - "In attacco irrompe Donis. Hiljemark va al Bordeaux". Spazio anche al mercato sia in entrata che in uscita per quanto riguarda i rossoblù. Per l'attacco è forte il nome di Donis dello Stoccarda. Per Kouamé a novembre può esserci la Coppa d'Africa Under 23".