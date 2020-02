Il Secolo XIX su Milan-Genoa: "Pioli per l'Europa, Nicola per salvarsi: missioni possibili"

Il Secolo XIX nella sua edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 42, uno spazio a Milan e Genoa con questo titolo: "Pioli per l'Europa, Nicola per salvarsi: missioni possibili". Domenica di fronte due tecnici chiamati nei momenti più bui delle due squadre. Adesso il Diavolo vede le coppe e i rossoblù non sono più ultimi in classifica.