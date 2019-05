"Prandelli, la resa dei conti è nella sua Firenze". Così titola nelle sue pagine sportive Il Secolo XIX a proposito del mister del Genoa. Domenica, infatti, si giocherà la sfida salvezza tra i grifoni e la Fiorentina. Il tecnico Cesare Prandelli deciderà il futuro della squadra ligure proprio nella sua amata Firenze in cui ha vissuto per anni.

Il Doria riparte da Ekdal - Questo il titolo nella pagine sportive del quotidiano sulla Sampdoria. Troppi finali deprimenti per i blucerchiati ed è per questo che bisogna ripartire dagli uomini di personalità e dallo svedese che è tra le note positive di questa stagione. Intanto il mister Giampaolo è in uscita.