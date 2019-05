Il Secolo XIX su Quagliarella e Ronaldo: "Sfida stellare"

© foto di Alessio Del Lungo

"Quagliarella-Ronaldo, sfida stellare ma il blucerchiato ha il titolo in tasca". Questo il modo in cui Il Secolo XIX, a pagina 43, presenta l'incontro di domenica tra Sampdoria e Juventus. Il capitano della squadra di Giampaolo, quasi sicuro di diventare capocannoniere, insegue il record di Brighenti. CR7 - si legge - non è al massimo della forma.