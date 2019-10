Il Secolo XIX su Samp e Genoa: "Le liguri puntano sull'esperienza"

Sampdoria e Genoa possono contare in panchina sui tecnici più anziani: Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli e Il Secolo XIX titola infatti: "Quota 132. Andreazzoli e Ranieri i tecnici più anziani del campionato. Per risalire la classifica le liguri puntano sull'esperienza". Domani sarò proprio il giorno di Claudio Ranieri che sbarcherà a Genoa per prendersi la panchina della Sampdoria a 67 anni e sfidare così Andreazzoli che di anni ne ha 65. Terzo Gasperini con 61 anni, poi ci sono Ancelotti e Sarri con 60 anni.