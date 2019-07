Il Secolo XIX su Sampdoria e Genoa: "Incrocio con Roma al via"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX tratta, questa mattina, il tema relativo ai calendari di Serie A analizzando in special modo, a pagina 34, quello di Genoa e Samp con questo titolo: "La nuova Serie A si fa subito bollente. Doria e Grifo, incrocio con Roma al via". Di Francesco inizia a Marassi con la Lazio, Andreazzoli da ex in casa dei giallorossi. La stracittadina arriva a metà dicembre.