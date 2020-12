Il Secolo XIX su Spezia-Genoa: "Picco di emozioni". Torna in panchina di Ballardini

vedi letture

"Picco di emozioni" è il titolo con cui apre la sezione sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Questa sera il derby ligure tra Spezia e Genoa, Italiano cerca equilibrio: "Ok i complimenti, ma ora servono punti. I nostri tifosi allo stadio ci avrebbero dato molto". Tutto pronto per il ritorno in panchina di Davide Ballardini: "Qui per la voglia matta di Genoa e di allenare. Dobbiamo fare in fretta: da subito competitivi".