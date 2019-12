Il Secolo XIX su Thiago Motta: "Misterioso"

© foto di stefano tedeschi

"Misterioso", è il titolo scelto da Il Secolo XIX sotto la foto del tecnico rossoblu Thiago Motta. Il grifone non si sblocca e fatica: le prestazioni sono decorose, ma i risultati non arrivano e la classifica fa sempre più paura. Il presidente Preziosi non scarica Motta, almeno per il momento, ma pretende punti nelle prossime tre partite.