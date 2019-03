Il Secolo XIX sugli stadi: "Il business fa ancora i conti con le emozioni"

Si parla di stadi sulla prima pagina de Il Secolo XIX in edicola oggi. "Nei templi del tifo il business fa ancora i conti con le emozioni" è il titolo scelto dal quotidiano ligure per affrontare un tema caro a tutti gli appassionati, proprio nei giorni in cui si discute della possibile demolizione di uno degli impianti più importanti del nostro calcio: il "Meazza" di Milano. "Ci sono momenti nei quali emerge più chiaro che mai l'intreccio di significati e valori diversi che caratterizza alcuni dei luoghi e degli aspetti della nostra vita" è l'attacco del pezzo.