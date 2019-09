© foto di Alessio Del Lungo

"Aurelio magico ha riportato il clima-Gasp". Questo il titolo utilizzato a pagina 42 da Il Secolo XIX per parlare del Genoa. Fuori dal campo - si legge - i risultati più sorprendenti di Andreazzoli: ambiente rigenerato e tifosi entusiasti come con l'allenatore attualmente in forza all'Atalanta. Stasera per i rossoblù amichevole con l'Entella.