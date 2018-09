Il Secolo XIX sul Genoa: "Ballardini torna all'antico"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Apertura dedicata al Genoa sulle pagine sportive de Il Secolo XIX. Ballardini torna all'antico e dice "dobbiamo ritrovare compattezza in difesa". Il tecnico ridimensione le critiche. "Sei punti in quattro gare non sono male. Il Chievo è squadra seria, sa fin dall'inizio che per salvarsi deve soffrire".