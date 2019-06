© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al mercato del Genoa a pagina 30. Questo il titolo: "Attacco da rivitalizzare, via alla rivoluzione. Gumus è in arrivo e Caputo va in pole position". Confermato l'ingaggio del turco, nonostante l'addio di Prandelli. Pandev punto di riferimento, prova d'appello per Favilli.