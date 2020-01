© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio, a pagina 36, sul Genoa con il titolo seguente: "Grinta, cuore e palla agli avversari: il Grifo di Nicola è tutta un'altra storia". Il Sassuolo ha tenuto in mano il gioco, ma hanno vinto i liguri grazie alla voglia di lottare, come - si legge - nel dna della squadra.